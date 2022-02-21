Королева Елизавета II сделала заявление после новости о болезни

Королева Великобритании Елизавета II получила положительный тест на Covid-19. Фото: REUTERS

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II сделала первое публичное заявление после известия о заражении коронавирусом.

Послание монархини в адрес женской и мужской команд по керлингу после их успеха на зимних Олимпийских играх в Пекине было опубликовано в Twitter.

Королева выразила в письме свою гордость.

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"Я горячо поздравляю женскую сборную Великобритании по керлингу с выдающимся выступлением и завоеванием золотой медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине после серебряной медали, завоеванной вчера мужской сборной по керлингу. Я знаю, что ваши местные сообщества и люди по всему Соединенному Королевству присоединятся ко мне и пришлют наши добрые пожелания вам, вашим тренерам, друзьям и семье, которые поддержали вас в вашем большом успехе", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 20 февраля, Букингемский дворец заявил, что Елизавета II получила положительный тест на Covid-19. Сообщалось, что королева испытывает легкие симптомы и продолжает выполнять свои королевские обязанности.