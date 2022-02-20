Королева Елизавета получила положительный тест на коронавирус

95-летняя королева Великобритании Елизавета II заболела Covid-19.
У королевы легкие симптомы, сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.
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Несмотря на болезнь, королева продолжит выполнять легкие обязанности.
"Ее Величество чувствует легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продлить легкие обязанности в Виндзоре на следующей неделе", — сказали во дворце.
Также королю продолжат оказывать медицинскую помощь.
Ранее вторично коронавирусом переболел принц Чарльз. Через несколько дней он виделся с королевой.
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