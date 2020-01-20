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понедельник, 20 января 2020 16:16

Кормил духов леса: в России шамана пригласили вызвать снегопад на курорте

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Кормил духов леса: в России шамана пригласили вызвать снегопад на курорте
Сообщается, что за время пребывания Иргаша в горах температура воздуха уже снизилась на 7 градусов

Для совершения обряда вызова снегопадов официальное руководство российского олимпийского курорта Красная Поляна в Сочи вызвало "одного из самых сильных шаманов Сибири" Иргаша.

Шаман находился в горах с 11 января, а 15 января он пригласил отдыхающих принять участие в обряде, сообщает сайт "Привет Сочи".

Жители Горной Шории Кемеровской области, откуда родом сибирский шаман, верят, что, обращаясь к трем основным духам леса, воды и огня, можно не только вызвать снег, дождь или солнце, но и улучшить жизнь своей семьи и даже целого народа. По мнению шамана, главное - "совершать обряд от всей души и приготовить угощение для духов".

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Гости курорта Красная Поляна "с удовольствием приняли участие в ритуале и через огонь покормили духов хлебом, мясом и сладостями, а некоторые туристы, воспользовавшись возможностью, попросили снега и для своих городов".

Оправдывая свои действия, курорт Красная Поляна сослался на малоснежное начало зимнего периода. Сообщается, что за время пребывания Иргаша в горах температура воздуха уже снизилась на 7 градусов по сравнению с прогнозами метеорологов.

Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход против президента РФ Владимира Путина.

Российские психиатры признали шамана Александра Габышева, который шел прогонять президента Владимира Путина, невменяемым. Таким, что не может отвечать и осознавать свои действия и руководить ими.

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