Кормил духов леса: в России шамана пригласили вызвать снегопад на курорте

Сообщается, что за время пребывания Иргаша в горах температура воздуха уже снизилась на 7 градусов

Для совершения обряда вызова снегопадов официальное руководство российского олимпийского курорта Красная Поляна в Сочи вызвало "одного из самых сильных шаманов Сибири" Иргаша.

Шаман находился в горах с 11 января, а 15 января он пригласил отдыхающих принять участие в обряде, сообщает сайт "Привет Сочи".

Жители Горной Шории Кемеровской области, откуда родом сибирский шаман, верят, что, обращаясь к трем основным духам леса, воды и огня, можно не только вызвать снег, дождь или солнце, но и улучшить жизнь своей семьи и даже целого народа. По мнению шамана, главное - "совершать обряд от всей души и приготовить угощение для духов".

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Гости курорта Красная Поляна "с удовольствием приняли участие в ритуале и через огонь покормили духов хлебом, мясом и сладостями, а некоторые туристы, воспользовавшись возможностью, попросили снега и для своих городов".

Оправдывая свои действия, курорт Красная Поляна сослался на малоснежное начало зимнего периода. Сообщается, что за время пребывания Иргаша в горах температура воздуха уже снизилась на 7 градусов по сравнению с прогнозами метеорологов.

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