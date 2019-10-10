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четверг, 10 октября 2019 22:40

Якутский шаман продолжил поход против Путина

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Якутский шаман продолжил поход против Путина
Александр Габышев возобновил свой поход. Фото: flashsiberia.com

Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход против президента РФ Владимира Путина.

"Вся Россия поддерживает меня, простые люди все за меня. Я буду идти с собственным мнением, хоть миллиард будет передо мной сторонников Путина, хоть вся Земля за него. Мне главней всего повеление Бога", - заявил Габышев в интервью изданию "Якутия.инфо".

Шаман заверил, что его поход носит исключительно мирный характер.

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"Ни одна капля крови в Путина не прольется", - сказал якут.

Российские психиатры признали якутского шамана Александра Габышева, который шел прогонять президента Владимира Путина, невменяемым. Таким, что не может отвечать и осознавать свои действия и руководить ими.

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