Якутский шаман продолжил поход против Путина

Александр Габышев возобновил свой поход. Фото: flashsiberia.com

Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход против президента РФ Владимира Путина.

"Вся Россия поддерживает меня, простые люди все за меня. Я буду идти с собственным мнением, хоть миллиард будет передо мной сторонников Путина, хоть вся Земля за него. Мне главней всего повеление Бога", - заявил Габышев в интервью изданию "Якутия.инфо".

Шаман заверил, что его поход носит исключительно мирный характер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Люди вышли на митинг в поддержку шамана, который шел выгонять Путина

"Ни одна капля крови в Путина не прольется", - сказал якут.

Российские психиатры признали якутского шамана Александра Габышева, который шел прогонять президента Владимира Путина, невменяемым. Таким, что не может отвечать и осознавать свои действия и руководить ими.