Координационный совет беларусской оппозиции не боится угроз Лукашенко

Координаторы белорусской оппозиции не учитывают угрозы Лукашенко. Фото: Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на угрозы со стороны Александра Лукашенко - лица, исполняющего обязанности президента Беларуси.

Об этом в среду официальный представитель совета Антон Родненков сообщил "Интерфаксу".

"Эти угрозы, скорее, носят вербальный характер. Это попытка запугать общество. Однако мы всерьез это не воспринимаем и продолжаем работу в обычном режиме. Запланированное на сегодня первое заседание состоится", - сказал Родненков.

По его словам, в совете не видят предпосылок для преследований членов организации.

"Мы понимаем, что государство, власти готовы действовать брутально и с нарушением законов. Не исключаем, что могут и на такие меры (задержания членов совета. - Gazeta.ua) пойти. Все члены совета отдают себе в этом отчет. Однако предпосылок для преследований не видим. Координационный совет - это неполитический общественный орган. Это не та структура, которая хочет получить власть", - сказал собеседник агентства.

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Родненков напомнил, что совет не является политической партией.

"Этот орган ставит своей целью поиск общественного консенсуса. Без диалога, без построения консенсуса в обществе из сложившегося кризиса не выйти", - сказал он.

Ранее Лукашенко назвал координационный совет "черной сотней" и пообещал "разогнать метлой".

Лицо, исполняющее обязанности президента Беларуси, Александр Лукашенко, назвал забастовку в стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик. Он заявил об "угрозах в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих", передает "БелТА". Лукашенко считает, что трудности в общественно-политической ситуации остаются. И пообещал "разобраться" с митингующими.