Консульство України в Мілані припиняє прийом громадян

В Милане остановило работу украинское консульство. Фото: АТН

Генеральное консульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов через распространение коронавируса в Италии.

Соответствующие меры начнут действовать со вторника, 25 февраля, и продлятся до получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства в Facebook.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению президента Ломбардии А. Фонтаны и министра здравоохранения Италии Г. Сперанца о введении превентивных мер, в том числе "прекращение работы офисов по приему граждан, за исключением предоставление первоочередных услуг, генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении.

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В консульстве отметили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например потери документов, подтвержденной необходимости срочного выезда в Украину, смерть родственника, ДТП, арест, следует обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или по электронной почте: [email protected] .ua.

В Италии зафиксировали пятую смерть от коронавируса. Заражение смертельным вирусом диагностировали у 219 человек.