Консул Украины посетила Саакашвили в тюрьме

Михеил Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку. Фото: REUTERS

Експрезидента Грузии Михеила Саакашвили посетила в тюрьме украинский консул.

Состояние задержанного удовлетворительное, жалоб на условия содержания не высказывал, рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина.

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"Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в Грузии. Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - сообщил представитель МИД.

Добавил, что консул также взаимодействует с его адвокатами.

Украинское министерство и посольство в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину.

Возвращение на родину Михеила Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти, которые состоялись 2 октября. Впоследствии стало известно, что его арестовали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Как заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, Саакашвили прибыл в Грузию якобы с планами на убийство оппозиционеров и разжигания беспорядков. После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.