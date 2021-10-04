Консул Украины посетила Саакашвили в тюрьме

Експрезидента Грузии Михеила Саакашвили посетила в тюрьме украинский консул.
Состояние задержанного удовлетворительное, жалоб на условия содержания не высказывал, рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина.
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"Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в Грузии. Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - сообщил представитель МИД.
Добавил, что консул также взаимодействует с его адвокатами.
Украинское министерство и посольство в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину.
Возвращение на родину Михеила Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти, которые состоялись 2 октября.
Впоследствии стало известно, что его арестовали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.
Как заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, Саакашвили прибыл в Грузию якобы с планами на убийство оппозиционеров и разжигания беспорядков.
После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
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