Консервативную партию премьер-министра Великобритании Джонсона финансировали россияне

Джонсона финансировали из РФ. Фото: Коммерсант

Девять бизнесменов из РФ спонсировали Консервативную партию Великобритании, лидером которой является премьер-министр Борис Джонсон.

Одним из доноров, был Александр Темерко. Ранее он работал в российском министерстве обороны и ранее хвастался, что премьер-министр - его "друг". Он пожертвовал консерваторам более 1,2 млн фунтов стерлингов за последние семь лет, сообщает The Sunday Times со ссылкой на отчет комитета по вопросам разведки и безопасности парламента

Среди других российских доноров Консервативной партии - Любовь Чернухина. Она - жена Владимира Чернухина, бывшего соратника президента РФ Владимира Путина.

Еще прозвучали опасения по поводу бизнесмена Александра Лебедева, который владеет газетами Evening Standard и Independent. Его сын Евгений является близким другом премьер-министра и неоднократно приглашал его на вечеринки на вилле в Италии.

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Напомним, в Великобритании собираются исследовать связи с Россией старшего советника премьер-министра Бориса Джонсона - политтехнолога и одного из архитекторов Brexit Доминика Каммингса.