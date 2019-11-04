Старшего советника Бориса Джонсона проверят на связи с Россией

После жалобы информатора в Великобритании собираются исследовать связи с Россией старшего советника премьер-министра Бориса Джонсона — политтехнолога и одного из архитекторов Brexit Доминика Каммингса.
Сообщает об этом Радио Свобода.
В 90-х Каммингс провел в России 3 года. Предполагается, что за это время мог обзавестись связями с людьми, причастными к "политике, разведке и безопасности".
Повод для таких предположений возник после того, как к высокопоставленным членам Лейбористской партии с "серьезным беспокойством" обратился информатор официального уровня.
После его обращения теневой министр иностранных дел Великобритании Эмили Торнберри подняла вопрос о том, прошел ли Каммингс тщательную проверку, прежде чем занял должность с доступом к секретной информации.
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Великобритания во второй раз не осуществила Brexit. На этот раз из-за того, что британский парламент не поддержал соглашение с Брюсселем.
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