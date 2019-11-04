Старшего советника Бориса Джонсона проверят на связи с Россией

В июле этого года Каммингса назначили старшим советником премьер-министра. Вместе с должностью он получил и доступ к секретной информации. ФОТО: bbc.com

После жалобы информатора в Великобритании собираются исследовать связи с Россией старшего советника премьер-министра Бориса Джонсона — политтехнолога и одного из архитекторов Brexit Доминика Каммингса.

Сообщает об этом Радио Свобода.

В 90-х Каммингс провел в России 3 года. Предполагается, что за это время мог обзавестись связями с людьми, причастными к "политике, разведке и безопасности".

Повод для таких предположений возник после того, как к высокопоставленным членам Лейбористской партии с "серьезным беспокойством" обратился информатор официального уровня.

После его обращения теневой министр иностранных дел Великобритании Эмили Торнберри подняла вопрос о том, прошел ли Каммингс тщательную проверку, прежде чем занял должность с доступом к секретной информации.

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Великобритания во второй раз не осуществила Brexit. На этот раз из-за того, что британский парламент не поддержал соглашение с Брюсселем.