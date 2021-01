Конгрессмены США требуют от ФБР возбудить уголовное дело против Трампа

Конгрессмены от Демократической партии США Тед Лью и Кэтлин Райс требуют от ФБР возбудить уголовное дело в отношении действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом Лью написал в Twitter.

Члены Конгресса обратились в ФБР после того, как Трамп потребовал у госсекретаря штата Джорджия найти 11 780 голосов.

"Как бывшие прокуроры, Кэтлин Райс и я считаем, что Дональд Трамп сделал несколько преступлений, когда во время телефонного разговора с госсекретарем Джорджии Раффенспергером требовал, чтобы тот нашел 11 780 голосов избирателей. Сегодня мы обратились в ФБР", - написал Лью.

As former prosecutors, @RepKathleenRice and I believe @realDonaldTrump committed multiple crimes during the phone call in which he threatened GA SoS Raffensperger to "find 11,780" votes or to "recalculate."



Today we made a criminal referral to the @FBI.https://t.co/M9l5DWaUJK