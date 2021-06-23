Конгрессмены США призывают Белый дом добиться экстрадиции Фирташа из Австрии

Конгрессмены США давят на Белый дом через Фирташа. Фото: pravda.com.ua

Конгрессмены США усиливают давление на Белый дом, требуя приложить больше усилий для экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США.

В письме конгрессмены предположили, что Дмитрий Фирташ коррумпировал австрийскую судебную систему, сообщает "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО

В письме на имя государственного секретаря Энтони Блинкена и генерального прокурора Меррика Гарленда депутаты-демократы Марси Каптур и Майк Квиґли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис - отметили, что Австрия, по их мнению, затягивает ответ на запрос США.

"Мы обеспокоены тем, что господин Фирташ использовал свое значительное богатство и злонамеренное влияние, чтобы разрушить правовую систему этой страны во избежание экстрадиции и ответственности перед законом", - говорится в письме.

В 2014 году Дмитрия Фирташа задержали в Австрии на запрос следователей США. Олигарха обвиняют во взятке в $18,5 млн за разрешение на добычу титанового сырья в Индии вне конкурса. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация активов. В позапрошлом году в июне Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США. Судебные процессы продолжаются.