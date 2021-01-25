Конгрессменам США угрожают нападениями на фоне импичмента Трампа

На Капитолий могут напасть вновь. Фото: Reuters

Конгрессменам США снова угрожают штурмом Капитолия через рассмотрения импичмента 45-го президента Дональда Трампа.

Правоохранители начали расследование, сообщило издание Associated Press.

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Угрозы поступают онлайн. Конгрессменов запугивают нападением, когда они будут приезжать или уезжать из Капитолия для участия в рассмотрении вопроса об импичменте Трампа.

В связи с этим, в Вашингтоне решили оставить несколько тысяч бойцов Национальной гвардии.

Среди военнослужащих Национальной гвардии США, которые охраняли Капитолий после беспорядков, произошла вспышка коронавируса.