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четверг, 14 января 2021 13:20

Конгрессмен требует поднять вопрос импичмента Байдена

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Конгрессмен требует поднять вопрос импичмента Байдена
Республиканка хочет инициировать импичмент Джо Байдена. Фото: csn-tv

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин планирует инициировать импичмент новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена 20 января - в день его инаугурации.

Об этом пишет The Hill.

По словам Грин, народ Америки должен быть уверен в своем президенте.

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"Мы не можем иметь президента Соединенных Штатов, готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинским энергетическими компаниями, поэтому я прибегну к статьям об импичменте Джо Байдена", - подытожила она.

Пока неизвестно, какие обвинения политикиня собирается выдвигать Байдену.

Избранный президент США Джозеф Байден призвал Сенат рассмотреть дело об импичменте президенту Дональду Трампу, и при этом "найти способ" продолжить работу над другими неотложными вопросами.

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