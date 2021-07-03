США выделят Украине $481,5 млн помощи. Фото: Reuters

Конгресс США увеличил военную помощь Украине.

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект. Согласно ему в 2022 финансовом году военная помощь Украине составит $481,5 млн. Это на $28,5 млн больше, чем в текущем году, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Из этой суммы $125 млн выделят на цели помощи Украине по статье "Международное военное финансирование".

Документ предусматривает выделение $275 млн по программе Пентагона "Инициатива безопасностной помощи Украине".

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В посольстве добавили, что в принятом комитетом законопроекте есть положение об угрозе завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Вторую часть безопасностной помощи Украине от Минобороны США направят на обеспечение территориальной целостности Украины и углубления связей с НАТО. "Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы", - сообщил министр обороны Андрей Таран.