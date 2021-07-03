Конгресс США увеличил военную помощь Украине.

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 2718
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 4725
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
6 Просмотров: 252
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 2079
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
5 Просмотров: 801
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 585
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 279
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 1548
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 738
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
3
3
5
6
5
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
Показали редкое детское фото принцессы Дианы
Показали редкое детское фото принцессы Дианы
Взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны: фото
Взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны: фото
Байден назвал вероятную причину обрушения многоэтажки в Майами
Байден назвал вероятную причину обрушения многоэтажки в Майами
Аномальная жара: пожар полностью уничтожил город
Аномальная жара: пожар полностью уничтожил город
Видео
Все видео
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео
Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео
Появилось новое видео с российским провокатором на футболе: хамство и рашизм
Появилось новое видео с российским провокатором на футболе: хамство и рашизм
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 1233
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 954
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2367
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 324
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
суббота, 03 июля 2021 17:29

Конгресс США увеличил военную помощь Украине

  Комментировать
Конгресс США увеличил военную помощь Украине
США выделят Украине $481,5 млн помощи. Фото: Reuters

Конгресс США увеличил военную помощь Украине.

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект. Согласно ему в 2022 финансовом году военная помощь Украине составит $481,5 млн. Это на $28,5 млн больше, чем в текущем году, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Из этой суммы $125 млн выделят на цели помощи Украине по статье "Международное военное финансирование".

Документ предусматривает выделение $275 млн по программе Пентагона "Инициатива безопасностной помощи Украине".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США выделят Украине дополнительные деньги: что содержит новый пакет помощи

В посольстве добавили, что в принятом комитетом законопроекте есть положение об угрозе завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Вторую часть безопасностной помощи Украине от Минобороны США направят на обеспечение территориальной целостности Украины и углубления связей с НАТО.

"Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы", - сообщил министр обороны Андрей Таран.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Конгресс США увеличил военную помощь Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Мать убила четырех детей, чтобы помириться с мужем

Самое читаемое
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас Просмотров: 10278
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 5967
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 5535
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 4725
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4248
Мир
От коронавируса начали вакцинировать животных
От коронавируса начали вакцинировать животных Просмотров: 45
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
 Просмотров: 189
Украинцы попали в ДТП в Польше
Украинцы попали в ДТП в Польше Просмотров: 315
Мать убила четырех детей, чтобы помириться с мужем
Мать убила четырех детей, чтобы помириться с мужем
 Просмотров: 954
Россия расширила список запрещенных товаров из Украины
Россия расширила список запрещенных товаров из Украины Просмотров: 576
Больше всего комментируют
6
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
5
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
2
"Свободная касса, вход рубль - выход десять": Сюмар назвала так называемый "закон о деолигархизации" от Зеленского самой большой коррупционной схемой
Голосов: 243
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть