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среда, 05 июня 2019 07:32

Конфисковали 20 тонн венесуэльского золота

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Автор: investing.com
  Конфисковали золото Венесуэлы
Конфисковали золото Венесуэлы

Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, которое правительство Венесуэлы оставило в качестве залога для получения кредита.

Об этом сообщает Bloomberg.

В 2016 году Венесуэла получила кредит в размере 750 млн долларов, а золото предоставила в качестве залога.

Срок соглашения должен завершиться 2021, однако Каракас просрочил платежи по кредитам, поэтому банк забрал золото досрочно.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы, хотел бежать из страны. Россия не позволила ему этого сделать - сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

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Дата
05
июня

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  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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