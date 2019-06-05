Конфисковали 20 тонн венесуэльского золота

Автор: investing.com Конфисковали золото Венесуэлы

Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, которое правительство Венесуэлы оставило в качестве залога для получения кредита.

Об этом сообщает Bloomberg.

В 2016 году Венесуэла получила кредит в размере 750 млн долларов, а золото предоставила в качестве залога.

Срок соглашения должен завершиться 2021, однако Каракас просрочил платежи по кредитам, поэтому банк забрал золото досрочно.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы, хотел бежать из страны. Россия не позволила ему этого сделать - сообщил госсекретарь США Майк Помпео.