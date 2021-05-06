Компания Безоса запустит туристические полеты в космос

Джефф Безос выпустит экипаж на New Shepard. Фото: Reuters

Компания американского миллиардера Джефф Безоса Blue Origin выпустит экипаж на борт ракетно-капсульной системы New Shepard 20 июля.

Об этом сообщило издание BBC.

Вероятно, в состав астронавтов будет входить персонал компании. Однако одно место выставляется на онлайн-аукцион.

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"Только 569 человек когда-нибудь перебирали линию Кармана. С помощью нашего нового автомобиля Shepard мы собираемся это кардинально изменить", - прокомментировала директор по продажам астронавтов Blue Origin Ариане Корнелл.

Рейсы New Shepard являются суборбитальными. Они предназначены для того, чтобы взять пассажиров в прямое путешествие вверх-вниз, которое на короткое время превышает 100 км. Это так называемая линия Кармана, которая была определена широким международным договором исходной точкой космоса.

Космическое агентство NASA приостановило соглашение стоимостью $2,9 млрд с компанией Илона Маска SpaceX, по которой и в рамках программы "Артемида" работала над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность.