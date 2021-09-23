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Комитет по регламенту Конгресса США одобрил список Навального

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Комитет по регламенту Конгресса США одобрил список Навального
В список попало 35 человек из окружения Путина. Фото: pexels.com

Комитет по регламенту Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против 35 человек из списка российского оппозиционера Алексея Навального.

Навальный составил список лиц, которых обвиняет в нарушениях прав человека и коррупции, написал в Twitter 22 сентября член Хельсинкской комиссии конгрессмен Пол Массаро.

В списке есть бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, глава Роснефти Игорь Сечин, глава Газпрома Алексей Миллер, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, главный редактор RT Маргарита Симоньян, глава следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие чиновники из окружения президента РФ Владимира Путина.

Законопроект о санкциях внесли демократ Том Малиновский и республиканец Джон Кертис в соответствии с "актом Магнитского" как поправку к оборонному бюджету США.

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Если законопроект одобрит Конгресс, то список Навального должна будет оценить администрация президента Джо Байдена.

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против граждан России и жителей аннексированного Крыма, причастных к выборам в Госдуму, которые незаконно проходят на временно оккупированных территориях Украины. Также под санкциями оказались семь сотрудников ФСБ РФ. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 17 сентября.

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