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понедельник, 25 января 2021 14:55

Команда Навального призвала людей выходить на протесты 31 января

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Команда Навального призвала людей выходить на протесты 31 января
Соратники Навального объявили о новых акциях 31 января. Фото:t.me/teamnavalnyv

Команда российского оппозиционера Алексея Навального анонсировала новые акции протеста 31 января.

Об этом сообщил руководитель сети региональных штабов Леонид Волков в Twitter.

"31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость", - написал Волков.

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Сторонники Алексея Навального призывают людей выходить на улицы из-за его задержания после возвращения из Германии в Россию.

Акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального проходили в 93 городах России. Россияне попытались пикетировать СИЗО "Матросская тишина", где содержат Навального, однако сотрудники ОМОНа начали их задерживать.

В результате были задержаны более 3 тыс. протестующих.

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