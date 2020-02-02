Количество смертей от коронавируса возросло до 304

Коронавирус унес уже 304 жизни. Фото: DW

Количество зараженных новым коронавируса 2019 nCoV в Китае превысило 14 тысяч человек, умерло 304 жителя страны.

"На полночь 1 февраля, Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 14380 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса", - информирует Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Из больниц выписаны 328 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Японские ученые сделали прорыв в борьбе с коронавирусом

Напомним, в Китае зафиксирована новая вспышка птичьего вируса гриппа.