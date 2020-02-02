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воскресенье, 02 февраля 2020 05:16

Количество смертей от коронавируса возросло до 304

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Количество смертей от коронавируса возросло до 304
Коронавирус унес уже 304 жизни. Фото: DW

Количество зараженных новым коронавируса 2019 nCoV в Китае превысило 14 тысяч человек, умерло 304 жителя страны.

"На полночь 1 февраля, Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 14380 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса", - информирует Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Из больниц выписаны 328 пациентов.

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Напомним, в Китае зафиксирована новая вспышка птичьего вируса гриппа.

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Дата
02
февраля

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