Когда США объявят о санкциях против России

США объявят о санкциях против России не раньше следующей недели. Фото: REUTERS

США объявят о санкциях против России не раньше следующей недели.

Вашингтон считает правильным принять те меры, которые действительно могут изменить поведение той или иной страны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Нам не следует принимать меры, пока мы не будем уверены, что действительно может немедленно изменить их поведение. Это не то, как мы видим внешнюю политику", - считает Псаки.

Добавила, что для завершения работы над санкциями на действия России потребуются недели, а не месяцы.

Источники среди американских чиновников сообщали, что возможные меры могут предусматривать санкции и экстрадицию российских офицеров разведки, которые работают в США под дипломатическим прикрытием. Также по информации СМИ, ответ США может предусматривать несколько вариантов действий, в том числе введение санкций против лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину, а также учреждений, причастных к вмешательству в американские выборы.