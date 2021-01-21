Книги поэтессы Аманды Горман стали бестселлерами после ее выступления на инаугурации Байдена

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Американская поэтесса 22-летняя Аманда Горман выступила со своим стихотворением на инаугурации президента США Джо Байдена.

На следующий день ее книги стали бестселлерами на Amazon, сообщил Deadline.

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Книги Change Sings и The Hill We Climb заняли 1-е и 2-е место по количеству предзаказов. Они должны появиться в продаже только в сентябре.

На инаугурации Горман зачитала эмоциональный стихотворение, которое написала после штурма Капитолия 6 января.

Девушка стала самой молодой поэтессой в истории США, которая принимала участие в инаугурации президента.

В Вашингтоне у Капитолия 78-летний Джозеф Байден принял присягу как 46-й президент США.