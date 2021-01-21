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четверг, 21 января 2021 14:47

Книги поэтессы Аманды Горман стали бестселлерами после ее выступления на инаугурации Байдена
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Аманда Горман зачитала свой стих на инаугурации Байдена.
Фото: Reuters
Аманда Горман зачитала свой стих на инаугурации Байдена.
Аманда Горман зачитала свой стих на инаугурации Байдена.
Аманда Горман зачитала свой стих на инаугурации Байдена.
Аманда Горман зачитала свой стих на инаугурации Байдена.

Американская поэтесса 22-летняя Аманда Горман выступила со своим стихотворением на инаугурации президента США Джо Байдена.

На следующий день ее книги стали бестселлерами на Amazon, сообщил Deadline.

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Книги Change Sings и The Hill We Climb заняли 1-е и 2-е место по количеству предзаказов. Они должны появиться в продаже только в сентябре.

На инаугурации Горман зачитала эмоциональный стихотворение, которое написала после штурма Капитолия 6 января.

Девушка стала самой молодой поэтессой в истории США, которая принимала участие в инаугурации президента.

В Вашингтоне у Капитолия 78-летний Джозеф Байден принял присягу как 46-й президент США.

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