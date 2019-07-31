КНДР запустила еще две баллистические ракеты

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1566
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2637
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 639
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 945
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5805
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5716
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1179
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3627
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1918
Фото
Все фото
5
24
7
8
7
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Сильнейшие за 10 тыс. лет пожары тушить &quot;экономически невыгодно&quot; - РФ
Сильнейшие за 10 тыс. лет пожары тушить "экономически невыгодно" - РФ
Украинские военные посадили вертолет в кратер вулкана
Украинские военные посадили вертолет в кратер вулкана
Порезали и сложили в чемодан: нашли тело известной секс-блогерши
Порезали и сложили в чемодан: нашли тело известной секс-блогерши
Видео
Все видео
Второклассники с пистолетом пытались ограбить магазин
Второклассники с пистолетом пытались ограбить магазин
Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших
Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших
В Москве проходят митинги: более 40 задержанных
В Москве проходят митинги: более 40 задержанных
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5805
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2673
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1224
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1395
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 09:05

КНДР запустила еще две баллистические ракеты

  Комментировать
КНДР запустила еще две баллистические ракеты
КНДР испытывает новое вооружение. ФОТО: Yonhap

31 июля Северная Корея запустила 2 баллистические ракеты.

"Ракеты были выпущены с полуострова Ходо в провинции Южный Хамген на восточном побережье страны", - сообщает Yonhap.

Ракеты пролетели 250 км и упали в море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США испытают запрещенные ДРСМД ракеты

Первый пуск произошел в 05:06 по местному времени, второй - в 05:27.

Запуск ракет является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Северная Корея в ночь на четверг, 25 июля, испытала новый тип баллистических ракет малой дальности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «КНДР запустила еще две баллистические ракеты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 50563
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 8 Просмотров: 43220
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 42022
&quot;Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
3
 Просмотров: 23924
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 15417
Мир
Россия остановит экспансию, только если потеряет свои ресурсы - политолог
Россия остановит экспансию, только если потеряет свои ресурсы - политолог
 Просмотров: 585
Макаревич написал песню о разгоне протестов в Москве
Макаревич написал песню о разгоне протестов в Москве Просмотров: 639
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 3556
Отправили экспедицию к "сибирскому морю"
Отправили экспедицию к "сибирскому морю"
 Просмотров: 666
Протесты в Москве: полицейским дали новый приказ
Протесты в Москве: полицейским дали новый приказ Просмотров: 2952
Больше всего комментируют
25
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
8
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
4
Россия раздает недействительные паспорта
Голосов: 3938
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua