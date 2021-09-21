Климатический саммит в Глазго имеет риск провала

Климатический саммит в Глазго может провалиться. Фото: nrcu.gov.ua/

Предстоящий саммит по климату в Глазго (Шотландия) может стать провальным.

"Это значит, если мы все вместе не изменим курс, существует высокий риск провала саммита в Глазго в ноябре", - заявил генсек ООН Антониу Гутерреш после закрытой встречи с британским премьером Борисом Джонсоном и спецпредставителем США по вопросам климата Джоном Керри, сообщает WSJ.

Встреча в понедельник стала "тревожным сигналом", который внушает ощущение необходимости срочных шагов в связи с плачевным состоянием климатического процесса, сказал Гутерреш.

Мировые лидеры должны сделать больше для сдерживания выбросов парниковых газов и обеспечить твердую основу для достижения заявленных целей, пояснил он.

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В ближайшие десятилетия в мире может произойти климатическая катастрофа, вызванная глобальным потеплением. Последствия изменения климата ощутимы во всех частях планеты.

К таким выводам пришла Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Изменения климата привели к существенному увеличению количества лесных пожаров в мире. На украинском Полесье они, вероятно, станут таким же регулярным явлением, которым ранее были паводки.