Китайский коронавирус убил более 2 тыс. человек

 
Ексклюзивы
1/5
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Просмотров: 810
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 837
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1035
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
6 Просмотров: 5553
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2457
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 963
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1422
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2277
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2475
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5391
Фото
Все фото
12
5
9
7
8
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
Реки выходят из берегов - в Великой Британия от непогоды погибло 2 мужчин
Реки выходят из берегов - в Великой Британия от непогоды погибло 2 мужчин
Мыши бьются в метро и оскорбленный орангутанг - отобрали лучшие фото природы
Мыши бьются в метро и оскорбленный орангутанг - отобрали лучшие фото природы
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
Видео
Все видео
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 837
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 963
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 990
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2556
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1224
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 234
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
среда, 19 февраля 2020 05:23

Китайский коронавирус убил более 2 тыс. человек

  Комментировать
Китайский коронавирус убил более 2 тыс. человек
В китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Фото: Слово і Діло

Вследствие заражения коронавирусом Covid-19 умерли 2009 человека.

Вылечились и были выписаны из больницы 14 532 человека, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Количество подтвержденных случаев заболевания составляет 75 198.

Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай обнародовал первое исследование коронавируса: что выяснили

В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Китайский коронавирус убил более 2 тыс. человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 37125
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 31968
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 21285
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус Просмотров: 18001
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 15174
Мир
США и Великобритания обвинили РФ в срыве договоренностей и лжи
США и Великобритания обвинили РФ в срыве договоренностей и лжи Просмотров: 198
Заседание Совбеза ООН: Страны ЕС поддержали Украину
Заседание Совбеза ООН: Страны ЕС поддержали Украину Просмотров: 180
Россия продолжает поставлять оружие на Донбасс
Россия продолжает поставлять оружие на Донбасс Просмотров: 63
Кислица - представителю России в ООН: "Хотят ли русские войны?"
Кислица - представителю России в ООН: "Хотят ли русские войны?" Просмотров: 324
Коронавирус ударил по моде. Chanel и Prada отменили показы в Китае и Японии
Коронавирус ударил по моде. Chanel и Prada отменили показы в Китае и Японии Просмотров: 72
Больше всего комментируют
6
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
3
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
2
Пресс-секретарь Зеленского начала строчить посты на русском и опозорилась
Голосов: 186
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua