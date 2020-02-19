Китайский коронавирус убил более 2 тыс. человек

Вследствие заражения коронавирусом Covid-19 умерли 2009 человека.

Вылечились и были выписаны из больницы 14 532 человека, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Количество подтвержденных случаев заболевания составляет 75 198.

Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

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В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.