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воскресенье, 11 апреля 2021 16:42

Китайские вакцины от коронавируса признали недостаточно эффективными

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Китайские вакцины от коронавируса признали недостаточно эффективными
В Китае признали недостаточную эффективность своих вакцин. Фото: pexels.com

Эффективность китайских вакцин от коронавируса ниже необходимой. Возможно, их придется комбинировать для повышения эффекта.

Об этом в субботу, 10 апреля, заявил председатель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

По его словам разработанные в Китае препараты от коронавируса не дают "очень высокий" уровень защиты, пишет "Украинская правда".

"Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации", - говорит руководитель Центра.

Согласно результатам клинических испытаний в Бразилии, эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. в предотвращении инфицирования коронавирусом находится на уровне в 50,4%. По данным самой компании, препарат на 80% предотвращает тяжелое течение болезни.

Две другие вакцины китайской корпорации Sinopharm демонстрируют эффективность в 79,3% и 72,5%. Соответствующий показатель вакцины китайского биофармацевтического гиганта CanSino - 65%.

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В Украине 200 тыс. флаконов вакцины против коронавируса CoronaVac в понедельник, 12 апреля, должны отправить в регионы. Это первая партия препарата производства компании Sinovac Biotech Ltd. В целом Украина рассчитывает получить 1 913 316 единиц CoronaVac для прививки населения.

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