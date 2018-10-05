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пятница, 05 октября 2018 17:02

Китайцы могли посадить главу Интерпола в тюрьму - французские следователи

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Китайцы могли посадить главу Интерпола в тюрьму - французские следователи
Президента Интерпола содержится в китайской тюрьме, считают французские следователи

Президент Интерпола Мэн Хунвэй может находиться в китайской тюрьме в Пекине. Так считают французские следователи, которые начали искать его в пятницу, 5 октября 2018. Жена сообщила французскую полицию, что муж не выходит на связь.

"Мэн Хунвэем уехал 29 сентября из Франции в Китай. После его отъезда нет никаких данных о его местонахождении", - рассказали полицейские французскому изданию Le Monde.

Это не первый раз, когда высокопоставленные деятели китайской диаспоры, которые работают во Франции или других странах, исчезают таким образом. Их задерживают в Китае из-за их профессиональной деятельности. Арестовывают и допрашивают иногда в течение нескольких месяцев. Потом отпускают. Часто обвиняют в коррупции или иной преступной деятельности. Так 2015-го на 6 месяцев исчез бизнесмен Майк Пун.

Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016-го. Срок его полномочий истекает 2020-го. До избрания Мэн Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности Китая.

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Дата
05
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