Китайцы могли посадить главу Интерпола в тюрьму - французские следователи

Президента Интерпола содержится в китайской тюрьме, считают французские следователи

Президент Интерпола Мэн Хунвэй может находиться в китайской тюрьме в Пекине. Так считают французские следователи, которые начали искать его в пятницу, 5 октября 2018. Жена сообщила французскую полицию, что муж не выходит на связь.

"Мэн Хунвэем уехал 29 сентября из Франции в Китай. После его отъезда нет никаких данных о его местонахождении", - рассказали полицейские французскому изданию Le Monde.

Это не первый раз, когда высокопоставленные деятели китайской диаспоры, которые работают во Франции или других странах, исчезают таким образом. Их задерживают в Китае из-за их профессиональной деятельности. Арестовывают и допрашивают иногда в течение нескольких месяцев. Потом отпускают. Часто обвиняют в коррупции или иной преступной деятельности. Так 2015-го на 6 месяцев исчез бизнесмен Майк Пун.

Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016-го. Срок его полномочий истекает 2020-го. До избрания Мэн Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности Китая.