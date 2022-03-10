Китай впервые назвал вторжение РФ в Украину войной. Фото: МВД Украины

Министр иностранных дел Китая Ван I впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. При этом он выразил надежду, что конфликт удастся остановить как можно скорее.

Об этом он заявил в разговоре с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает Guardian.

Комментарий министра стал первым случаем, когда он назвал ситуацию в Украине войной.

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И все же Китай пока воздерживается от того, чтобы называть нападение России на Украину вторжением и пока не осуждает его.

Китайская государственная телекомпания CCTV призвала министра иностранных дел Китая успокоиться и предпринять больше действий, чтобы предотвратить эскалацию в Украине.

Одна из крупнейших финансовых корпораций мира Morgan Stanley подразумевает дефолт России. Он может произойти уже в середине апреля. По словам аналитиков, первой критической датой является 16 марта. Тогда должны быть выплачены две купонные выплаты по облигациям. Россию они больше не считают развивающейся страной и пригодной для инвестиций.