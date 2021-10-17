Китай осуществил пуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата

Пентагон не стал комментировать сообщения об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия. Фото: Pixabay

Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА). Он может нести ядерное оружие. Об этом пишет Financial Times.

ГЛА, в ходе испытаний пролетевший через низкоорбитальное пространство, не смог достичь заданной цели, пройдя в нескольких десятках километров от нее.

"Мы понятия не имеем, как они сделали это", - приводит газета высказывание одного из представителей разведывательного сообщества США.

Согласно сведениям источников Financial Times, в теории данная ракета может летать через Южный полюс, что будет представлять большую угрозу американской системе ПРО, сосредоточенной на отражении возможных атак с северного полярного направления.

Пентагон не стал комментировать сообщения об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия, но выразил опасения насчет военной активности КНР.