Китай не дал ВОЗ данные о первых случаях Covid-19 в стране

Китайские власти отказали следователям ВОЗ предоставить данные о первых случаях инфицирования коронавируса. Фото: pixabay.com

Китайские власти отказали следователям ВОЗ предоставить данные о первых случаях инфицирования коронавирусом, которые могли бы помочь определить источник распространения опасной инфекции.

Речь идет о 174 случаях заражения в декабре 2019 года в Ухане, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на специалистов ВОЗ.

По словам членов команды ВОЗ, которую отправили в КНР исследовать эпицентр первой вспышки, местные чиновники предоставили им свои отчеты и анализ о данных. Также они предоставили агрегированные данные об анализе ретроспективных поисков по медицинским записям за несколько месяцев до вспышки, заявив, что не нашли никаких доказательств наличия вируса.

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Команде ВОЗ в тоже время не позволили осмотреть выходные данные о этих исследованиях, которые могли бы позволить международным экспертам провести собственный анализ по установлению настоящей даты распространение коронавируса.

По словам ученых, страны преимущественно дают эти данные, но не агрегированными, чтобы исследователи могли увидеть и другие важные детали дела.

4 возможные варианты передачи коронавируса к человеку подготовила международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения. Ученые считают маловероятной теорию о том, что вирус вытек из лаборатории.