Китай будет искать планеты, пригодные для жизни

Китай начинает поиск новых планет Фото: glavcom.ua

С 2030 года в Китае начнется реализация программы "Миинь". Ее целью является изучение космического пространства за пределами Солнечной системы и поиска планет, пригодных для жизни.

Об этом передает УНН.

"Этот проект станет очередным прорывом Китая в области фундаментальных исследований", - подчеркнул Юань Цзе, генеральный директор Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Для поиска внеземной жизни запустят серию летательных аппаратов с современными телескопами, инфракрасными детекторамиы для наблюдения за областями космоса. Ученые будут искать воду и осуществлять замер температурных режимов, которые бы гарантировали выживание человека.

В ближайшее десятилетие Китай планирует стать самой передовой космической державой. Одновременно будет вестись активное строительство околоземной орбитальной станции КНР. "Мы откроем новую эру в области исследований космоса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США и Китай возобновят торговлю

До 2045 года на Луне будет завершено строительство китайской лунной базы. К этому же времени КНР собирается отправить космонавтов на Марс.

С января страна успешно вывела на орбиту 29 космических аппаратов, опережая США (25) и Россию (22). По подсчетам, в околоземном пространстве уже находится около 200 спутников, сконструированных и построенных в КНР.

В китайском городе Сучжоу построили 3D-стену, которая стала крупнейшей в мире структурой 3D-печати.

Сооружение представляет собой искусственную ограждение длиной более 500 м. Основное ее назначение - защита береговой линии от эрозии путем поглощения энергии водной течения.