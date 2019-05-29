Кит Харингтон запил после съемок "Игры престолов"

Напряженный график работы сказался на здоровье актера. Фото: belnovosti.by

Исполнитель роли Джона Сноу актер Кит Харингтон лечится от алкогольной зависимости.

После съемок 8 сезона "Игры престолов" мужчина не может восстановиться от стресса и переутомления, сообщает Daily Mail.

Он месяц находится в реабилитационном центре. Причиной такого состояния актера стал сценарий финальной части популярного сериала.

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"Кит решил использовать перерыв в деятельности как шанс поработать над своими личными проблемами", - подтвердил информацию представитель актера.

По его словам, жена и бывшая коллега Харрингтона по съемочной площадке Роуз Лесли поддерживает мужа.

Элитный центр реабилитации находится в штате Коннектикут, месяц пребывания стоит более $120 тыс.

В 2019-м Харингтон устроил драку в нетрезвом в одном из баров Нью-Йорка. На прослушивание саги "Игра престолов" в 2009-м Кит появился с подбитым глазом. Рассказал, что перед этим подрался в Макдональсе, защищая женщину.