Кит чуть не убил двух рыбаков

Горбатый кит у австралийских берегов, 23 июня 2011-го / Getty Images

Два рыбака едва не погибли из-за того, что на их лодку у австралийских берегов выпрыгнул кит.

Друзья Ник и Мэтт рыбачили в воскресенье, 6 июня, когда кит выпрыгнул из воды и упал в лодку, едва не убив обоих. Об этом пишет Independent.

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18-летнего Ника доставили в больницу в Канберре со сломанной шеей и серьезными травмами головы. Он до сих пор в коме. Мэтт лечился от сотрясения мозга и порезов.

Подруга семьи Кармен Бартли начала сбор средств на лечение ребят на краудфандинговий платформе GoFundMe, потому что семье не хватает денег. В обращении она написала, что эти двое "не имели ни малейшего представления, что вблизи кит".

Сейчас не сообщают, когда Ник проснется, и как травмы повлияли на его мозг. В заявлении семьи парня говорится, что его будущее неизвестно.

Полиция сообщила, что парамедики встретили судно с парнями и предоставили им домедицинскую помощь, прежде чем доставить в больницу.

"Инцидент показывает опасность, которую эти огромные млекопитающие могут представлять для тех, кто на воде. Количество китов, мигрирующих на север, в последние дни резко увеличилось, а морская служба сообщает, что они мигрируют ближе к берегам, чем в предыдущие годы", - сказал полицейский Джо Макналти.

Полиция выпустила предупреждение общественной безопасности, поскольку в сезон миграции киты приближаются к австралийским берегам.

Полиция считает, что кит также мог пораниться. Местная Служба национальных парков и дикой природы вместе с Организацией спасения и исследования китообразных в Австралии ищет кита, чтобы помощи в случае необходимости.