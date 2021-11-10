Кипр не будет закрывать границы для украинцев

Кипр разрешил въезд для украинцев. Фото: vn.20minut.ua

Кипр не будет закрывать границу для украинских туристов.

"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или негативные тесты (до и по прибытию)", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Сейчас министерство иностранных дел работает с партнерами, чтобы сохранить для украинцев возможность путешествовать свободно, добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бельгия "закрыла двери" для украинских туристов

Европейский Союз сегодня исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Из списка также изъяли Сингапур. Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям.