Разведка установила, что диктатор не страдает болезнями. Фото: Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын похудел на 20 кг.

Об этом узнала разведка Южной Кореи, передает Yonhap.

Данные разведки свидетельствуют, что Ким не страдает болезнями. Установили это с помощью искусственного интеллекта и ряда других научных методов измерения

Также спецслужбы опровергли информацию о том, что режим Северной Кореи использует двойника для Ким Чен Ына.

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В разведке добавили, что на официальных мероприятиях больше нет портретов предыдущих глав КНДР - Ким Чен Ира и Ким Ир Сена - отца и деда нынешнего диктатора.

Журналисты узнали, что лидер КНДР Ким Чен Ын увлекся дизайном. Также он изучает концепцию двух новых туристических направлений.