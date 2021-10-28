Лидер КНДР Ким Чен Ын похудел на 20 кг.
Об этом узнала разведка Южной Кореи, передает Yonhap.
Данные разведки свидетельствуют, что Ким не страдает болезнями. Установили это с помощью искусственного интеллекта и ряда других научных методов измерения
Также спецслужбы опровергли информацию о том, что режим Северной Кореи использует двойника для Ким Чен Ына.
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В разведке добавили, что на официальных мероприятиях больше нет портретов предыдущих глав КНДР - Ким Чен Ира и Ким Ир Сена - отца и деда нынешнего диктатора.
Журналисты узнали, что лидер КНДР Ким Чен Ын увлекся дизайном. Также он изучает концепцию двух новых туристических направлений.
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