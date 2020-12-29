Киберпреступники заблокировали сайт лаборатории, которая помогает преодолевать коронавирус

До сих пор неизвестно, через эту атаку хотели ли похитить данные. Фото: pixabay

Медлаборатория в бельгийском Антверпене, которая помогает бороться с коронавирусом, подверглась атаке хакеров.

Злоумышленники заблокировали сайт заведения и требуют выкупа за то, чтобы восстановить его работу, пишет The Brussels Times.

"Кибернетические атаки осуществили на Общую медицинскую лабораторию (AML) в одном из районов Антверпена. Хакеры "вывесили" на сайте лаборатории объявления с требованием выкупа, что привело к блокированию сайта. Как всегда в подобных ситуациях, нападающие требуют выкуп для того, чтобы разблокировать сайт и его базы данных", - написали в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол США в России сказал, кто стоит за кибератаками на американские учреждения

До сих пор сайт не работает. Подразделения кибернетической безопасности прекратили работу всей сети, к которой была подключена лаборатория. Так хотят найти все инфицированные системы и принять меры противодействия.

Медицинское учреждение является частным предприятием, которое осуществляет около 3 тыс. тестов на коронавирус каждый день, это примерно 5% от всех тестов на коронавирус в Бельгии.

До сих пор неизвестно, через эту атаку хотели ли похитить данные. Ведь такие попытки часто случаются под прикрытием кибератак с требованием выкупа. Прокуратура Антверпена поможет в расследовании инцидента.

Европейский регулятор атаковали хакеры, чтобы похитить информацию о кандидате на вакцину от Covid-19 Moderna. Некоторые документы все же похитили, сообщает Reuters. Они связаны с предыдущими переговорами об одобрении разработки.