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вторник, 15 декабря 2020 11:04

Хакеры украли документы еще одной вакцины от Covid-19

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Хакеры украли документы еще одной вакцины от Covid-19
В Moderna отметили, что заявка к регулятору не включает данных с персональной информации участников испытаний. Фото: pixabay

Европейский регулятор атаковали хакеры, чтобы похитить информацию о кандидате на вакцину от Covid-19 Moderna.

Некоторые документы все же похитили, сообщает Reuters.

Они связаны с предыдущими переговорами об одобрении разработки.

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В Moderna отметили, что заявка к регулятору не включает данных с персональной информации участников испытаний.

Ранее регулятор атаковали с целью похищения данных вакцины Pfizer и BioNTech.

Систему поставок вакцин от коронавируса пытались сломать хакеры через глобальную фишинговую кампанию, нацеленную на систему замораживания при транспортировке препаратов. Характер атак говорит о том, что за ними стоит определенное государство, а целью может быть кража как технологий, так и контейнеров с готовыми вакцинами, сообщает IBM.

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