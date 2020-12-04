Хакеры пытались взломать систему поставки вакцин

Хакеры выдавали себя за руководителя китайской компании Haier Biomedical, участвующий в холодовой цепи поставок. Фото: pixabay

Систему поставок вакцин от коронавируса пытались сломать хакеры через глобальную фишинговую кампанию, нацеленную на систему замораживания при транспортировке препаратов.

Характер атак говорит о том, что за ними стоит определенное государство, а целью может быть кража как технологий, так и контейнеров с готовыми вакцинами, сообщает IBM.

Специалисты по кибербезопасности корпорации IBM обнаружили кампанию, нацеленную на холодовой сегмент поставок - организации, обеспечивающие сохранение препаратов в условиях низкой температуры. По данным специалистов, хакерская операция началась еще в сентябре в шести странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поставка вакцины от Covid-19 ожидается в 2021 году - Степанов

Хакеры выдавали себя за руководителя китайской компании Haier Biomedical, участвующий в холодовой цепи поставок. От его имени рассылали электронные письма с вредоносными вложениями, что предлагали ввести учетные данные для просмотра файла. По данным IBM, целью злоумышленников был сбор данных для последующего доступа к корпоративным сетям и конфиденциальной информации, связанных с системой поставок вакцин.

Другие намерения хакеров - налоговая и таможенная служба Европейской комиссии, система поставок вакцин ЮНИСЕФ а также компании, производящие солнечные батареи, критические для хранения препаратов в регионах без надлежащего доступа к энергоносителям и нефтехимические предприятия по изготовлению сухого льда. Благодаря полученной информации злоумышленники в частности могли получить полное понимание процессов поставок вакцин. В перспективе это могло привести к кражам контейнеров с вакцинами для их последующей продажи на черном рынке. Пока не ясно, насколько успешной оказалась фишинговая кампания, но IBM предупредила об опасности правительства и организации, задействованные в поставках. Характер и методы атак указывают, что за ними стоит правительство данного государства - автономная работа хакеров с такой сложной системой маловероятна. IBM предполагает, что подобная хакерская активность связана с ростом глобальной конкуренции за поставки вакцин, в которых холодовые цепи играют одну из главных ролей. IBM не уточняет государство, которое могло обеспечить хакерской кампанию.

Социальная сеть Facebook и Instagram, что ей принадлежит, будет блокировать публикации с дезинформацией о вакцинах от Covid-19. Об этом сообщил Facebook.