Киберпреступники украли из банка $35 млн благодаря искусственному интеллекту

Курьез случился еще в начале 2020 года. Фото: Pixabay

Киберпреступники сумели похитить в одном из банков в Объединенных Арабских Эмиратах $35 млн благодаря использованию искусственного интеллекта, который подделал голос директора компании. Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют соответствующие опубликованные судебные бумаги.

Стоит заметить, что этот курьез случился еще в начале 2020 года.

Отмечается, что руководитель одного из отделений банка ответил на звонок человека, который представился директором крупной компании и сообщил, что его компания якобы заключает крупный контракт на 35 миллионов долларов. Злоумышленники подделали документацию для перевода денег, которую прислали на электронную почту сотруднику банка. И тот согласился перевести указанную сумму на присланные мошенниками счета.

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Следствие установило, что грабители в телефонной беседе использовали технологию клонирования языка и голоса реального человека - директора компании.

Полиция заявляет, что всего в этой мошеннической схеме участвовали 17 человек. Деньги, которые сотрудник банка перевел несколькими транзакциями, перевели на ряд разных счетов по многим странам мира, включая Соединенные Штаты. Поэтому правоохранители из ОАЭ направили запрос в США о предоставлении помощи в расследовании этого дела.

Киберполицейские разоблачили 25-летнего украинского хакера, атаковавшего вирусами-шифровальщиками более 100 иностранных компаний. За восстановление доступа к закриптованнным данным хакер требовал выкуп. Нанесенный потерпевшим ущерб достигает $150 млн.