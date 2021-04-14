КГБ Беларуси вывез из Москвы трех оппозиционеров

В России исчезли 3 критика самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которые отдельно друг от друга приехали в Москву по делам. Все оказались в КГБ в Минске. Фото: tut.by

В России исчезли 3 критика самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которые отдельно друг от друга приехали в Москву по делам. Все пропавшие белорусские оппозиционеры оказались в КГБ в Минске.

Так, фактически похитили из отеля белорусского оппозиционера, адвоката Юрия Зенковича, который находился в России в деловой поездке. Позже его обнаружили в СИЗО КГБ Беларуси в Минске. Об этом со ссылкой на жену задержанного Елену Денисовец сообщил TUT.by.

"По словам менеджера, она видела из окна, как люди в штатском скрутили и задержали Юрия. Они сказали: "Мы его забираем, он подозревается в терроризме", - рассказала женщина.

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Она узнала, где находится ее муж только 13 апреля, хотя его вывезли из гостиницы еще 11-го.

Другого оппозиционера - политолога и бывшего пресс-секретаря Лукашенко Александра Федута схватили 12 апреля. Последний раз его видели в российской столице, куда политолог приехал по работе, после чего он перестал выходить на связь. Как сообщила "Белта", Федута, а также оппозиционного политика Григорий Костусева задержал КГБ Беларуси в рамках расследования по "подозрению в совершении преступления".

13-летнюю девочку из Минска Евгению Ворочкову доставили в отделение милиции за надпись на асфальте "Жыве". Ее мать Ирина Ворочкова сообщила, что вечером дочь гуляла с друзьями и решила сделать надпись баллончиком с краской. Рядом стоял автобус с милиционерами. Они забрали всех детей в отделение. О задержании матери никто не сообщил.