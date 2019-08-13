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вторник, 13 августа 2019 13:24

Кенгуру в шоке: Австралию плотно накрыло снегом

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Кенгуру в шоке: Австралию плотно накрыло снегом
Разница между Австралией и Украиной полгода. Когда у нас зима, то в них жаркое лето и наоборот. Фото: fakty.ua

На востоке Австралии выпало рекордное, за последние два десятилетия, количество снега.

На континенте сейчас зима, которая начинается, когда в Евразии лето, пишет Weather.

Поэтому в городах уже есть первые чрезвычайные происшествия.

В штате Виктория из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором сидели люди.

Погибла женщина, ее дети и муж пострадали, их отправили в местную больницу.

На побережье Ньюкасла ветром сорвало крышу дома престарелых, людей эвакуировали.

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Жителей континента просят без надобности не выходить на улицу, однако некоторые все же выходят, чтобы поснимать кенгуру, прыгающих по сугробам.

В Евпатории прошли сильные ливни и даже снег, который оставил след на пляжах. Сильное штормовое предупреждение объявлено на всем полуострове

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Дата
13
августа

Бетонный забор отделял западную и восточную части города

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