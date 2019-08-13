Кенгуру в шоке: Австралию плотно накрыло снегом

Разница между Австралией и Украиной полгода. Когда у нас зима, то в них жаркое лето и наоборот. Фото: fakty.ua

На востоке Австралии выпало рекордное, за последние два десятилетия, количество снега.

На континенте сейчас зима, которая начинается, когда в Евразии лето, пишет Weather.

Поэтому в городах уже есть первые чрезвычайные происшествия.

В штате Виктория из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором сидели люди.

Погибла женщина, ее дети и муж пострадали, их отправили в местную больницу.

На побережье Ньюкасла ветром сорвало крышу дома престарелых, людей эвакуировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Южные Карпаты засыпало снегом

Жителей континента просят без надобности не выходить на улицу, однако некоторые все же выходят, чтобы поснимать кенгуру, прыгающих по сугробам.

Kangaroos and snow, my sister's front yard, Australia pic.twitter.com/NgBEo7vUH8 — Amanda Brotchie (@amandabrotchie) August 11, 2019

В Евпатории прошли сильные ливни и даже снег, который оставил след на пляжах. Сильное штормовое предупреждение объявлено на всем полуострове