"А когда будут камни?": в Крыму посреди лета выпал снег

В аннексированном Крыму выпал снег.

"В Евпатории прошли сильные ливни и даже снег, который оставил след на пляжах. Сильное штормовое предупреждение объявлено на всем полуострове", - пишет в Twitter пользователь "Крымский бандеровец".

Снег в Крыму. Фото: twitter.com/CrimeaUA1

Сообщается, что Евпаторию накрыл апокалипсис. В городе прошел сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляже выпал снег.



"Не зачет! Камней с неба не было... Господь, зажигай дальше!", "А когда будут камни?", "А врали, что в Крыму нет воды", "Родная гавань принесла улучшения", - пишут пользователи под фотографиями.

В Евпатории прошли сильные ливни. Фото: скриншот из телеканала "Россия 1". ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дорога в никуда" - показали "нашествие" туристов в Крыму Посольство Российской Федерации в Великобритании признало Крым украинским. Пока что на карте, которую опубликовали на официальном аккаунте Twitter ведомства. Так, оккупированный полуостров изображен как территория Украины.