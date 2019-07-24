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среда, 24 июля 2019 09:36

"А когда будут камни?": в Крыму посреди лета выпал снег

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В аннексированном Крыму выпал снег.

"В Евпатории прошли сильные ливни и даже снег, который оставил след на пляжах. Сильное штормовое предупреждение объявлено на всем полуострове", - пишет в Twitter пользователь "Крымский бандеровец".

  Снег в Крыму. Фото: twitter.com/CrimeaUA1
Снег в Крыму. Фото: twitter.com/CrimeaUA1
Сообщается, что Евпаторию накрыл апокалипсис. В городе прошел сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляже выпал снег.

"Не зачет! Камней с неба не было... Господь, зажигай дальше!", "А когда будут камни?", "А врали, что в Крыму нет воды", "Родная гавань принесла улучшения", - пишут пользователи под фотографиями.
  В Евпатории прошли сильные ливни. Фото: скриншот из телеканала "Россия 1".
В Евпатории прошли сильные ливни. Фото: скриншот из телеканала "Россия 1".

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Посольство Российской Федерации в Великобритании признало Крым украинским. Пока что на карте, которую опубликовали на официальном аккаунте Twitter ведомства. Так, оккупированный полуостров изображен как территория Украины.

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