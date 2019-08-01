Келли Крафт стала постпредом США при ООН

Келли Крафт. Фото: Голос Америки

В среду, 31 июля, сенат США утвердил Келли Крафт постоянным представителем США при ООН.

Крафт получила назначение, несмотря на сопротивление демократов. Оппоненты Трампа утверждают, что в Крафт слишком мало опыта в дипломатической сфере для того, чтобы занять столь высокопоставленный пост, пишет Голос Америки.

За ее кандидатуру проголосовали 56 сенаторов, 34 законодателя высказались против.

Сенатор Боб Менендес, главный демократ в Комитете иностранных дел Сената, обвинил Крафт в недостаточной серьезности и профессионализме для того, чтобы претендовать на пост главы дипмиссии США при ООН.

Крафт заявила, что она понимает позицию как сторонников, так и противников теории о глобальные климатические изменения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН.

По его мнению, занимая предыдущую должность, Крафт выполнила хорошую работу, представляя интересы США в Канаде.