"Казанский стрелок" Галявиев боится мести

Убийца Ильназ Галявиев боится мести. Фото: realnoevremya.ru

Российский убийца Ильназ Галявиев, обвиняемый в расстреле казанской гимназии №175 не хочет лечиться в Казани, потому что боится мести.

"Я не хочу лечиться в казанской республиканской больнице. В Казани все помнят о том, что я сделал. Месть возможна ", - сказал обвиняемый пишет "Москoвский кoмсомолец".

"Если бы мне сказали: "Выбирай: или 25 лет в психушке, или пожизненное заключение", я бы выбрал пожизненное", - отметил убийца.

Сейчас Галявиев находится в трехместной камере, отношения с соседями у него нормальные.

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Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на ул. Джаудат Файзи произошла стрельба. Ее устроил Ильназ Галявиев. Погибли девять человек. Двое школьников разбились насмерть при попытке спастись. На допросе Галявиев называл себя богом и рассказал, что прошлым летом в нем начал пробуждаться монстр. Мотивом нападения он назвал ненависть к людям. Галявиева признали невменяемым.