"Казанский стрелок" Галявиев боится мести

Российский убийца Ильназ Галявиев, обвиняемый в расстреле казанской гимназии №175 не хочет лечиться в Казани, потому что боится мести.
"Я не хочу лечиться в казанской республиканской больнице. В Казани все помнят о том, что я сделал. Месть возможна ", - сказал обвиняемый пишет "Москoвский кoмсомолец".
"Если бы мне сказали: "Выбирай: или 25 лет в психушке, или пожизненное заключение", я бы выбрал пожизненное", - отметил убийца.
Сейчас Галявиев находится в трехместной камере, отношения с соседями у него нормальные.
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Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на ул. Джаудат Файзи произошла стрельба. Ее устроил Ильназ Галявиев.
Погибли девять человек. Двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.
На допросе Галявиев называл себя богом и рассказал, что прошлым летом в нем начал пробуждаться монстр. Мотивом нападения он назвал ненависть к людям.
Галявиева признали невменяемым.
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