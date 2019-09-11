Катастрофа МН17: боевик Цемах из свидетеля стал подозреваемым

Следователи изменили статус Цемаха на подозреваемого. Фото: Radio Svoboda

Следователи изменили статус Владимира Цемаха в деле о катастрофе MH17 со свидетеля на подозреваемого.

Как отмечается, Совместная следственная группа и нидерландский прокурор распространили письмо, из которого следует, что Цемах теперь рассматривается в качестве подозреваемого. Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири в интервью DW.

Также стало известно, что Пири была автором открытого письма президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не передавать Цемаха России.

"С международной точки зрения Украина имеет обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - отметила Пири.

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7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев. Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, был бывший зенитчик ДНР Владимир Цемах. Его подозревают в причастности к сбиванию малазийского "Боинга" летом 2014-го на Донбассе.