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четверг, 06 января 2022 17:55

Катастрофа МАУ: Иран отказался от переговоров о компенсациях

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Катастрофа МАУ: Иран отказался от переговоров о компенсациях
Пострадавшие страны готовы привлечь Иран к ответственности. Фото: 112

Иран отказал Канаде, Швеции, Украине и Великобритании в переговорах о компенсациях жертвам крушения самолета МАУ возле Тегерана.

Страны, которые входят в международную группу, планируют пойти другими путями решения этого вопроса, говорится в совместном заявлении, обнародованном МИД Украины.

"Международная группа предложила Ирану сесть за стол переговоров 5 января 2022 года, но тот однозначно отказался от переговоров с пострадавшими странами. Группа сейчас сосредоточится на дальнейших действиях в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении.

Пострадавшие страны готовы привлечь Иран к ответственности за катастрофу МАУ, а также за бездействие в отношении виновников.

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8 января 2020 года в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, совершавший рейс Тегеран - Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил. Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. А 11 января официальный Тегеран признал, что самолет МАУ сбила ракета, а трагедия произошла "из-за человеческого фактора". Началось расследование, которое продолжается до сих пор.

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06
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