Картину Бэнкси продали за рекордную сумму

Полотно Бэнкси ушло с молотка за рекордные $23 млн. Фото: instagram.com/banksy

Картину британского художника Бэнкси продали на аукционе за рекордные $23,1 млн.

Вырученные средства должны пойти на нужды службы здравоохранения. Об этом сообщает Christie's.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художник стал известным через 11 лет после смерти

Так, на черно-белой картине художника изображен ребенок, который сидит на полу и играет. В его левой руке - фигурка медсестры, которая напоминает супергероя, что летит на помощь.

Классические супергерои из комиксов и фильмов Бэтмен и Человек-паук лежат рядом в корзине.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Banksy (@banksy)

Компания Injective Protocol приобрела за $ 95 тыс. Трафарет Morons (White) художника Бэнкси. Затем сожгла картину в районе Бруклин, Нью-Йорк, во время прямого эфира в Twitter.