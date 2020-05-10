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Карантин в радость: бездомных поселили в отель с алкоголем и наркотиками

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Карантин в радость: бездомных поселили в отель с алкоголем и наркотиками
Сан-Франциско местная власть изолировала в гостиницах бездомных. Фото: pixabay.com

В американском городе Сан-Франциско местная власть изолировала в гостиницах на время карантина часть бездомных. При этом их обеспечили алкоголем и наркотиками.

Сделали это, чтобы предотвратить распространение коронавируса, пишет New York Post.

Бездомным, которые имеют вредные привычки и зависимости, бесплатно раздают алкоголь, табак или медицинскую марихуану, чтобы сдержать их от выхода из отелей и возможного распространения коронавируса.

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В департаменте здравоохранения Сан-Франциско говорят, что такой подход является частью городской программы. Под действие программы попали целом 270 человек, у которых обнаружили коронавирус, или которые очень уязвимы к нему.

Также чиновники отмечают, что в некоторых случаях бездомным, которые имеют зависимость от наркотиков и алкоголя, помогать нее избавиться.

По состоянию на утро 10 мая во мире зафиксировано 4 025 175 случаев заражения коронавируса. Погибло 279 329 человек. Абсолютным лидером по количеству зараженных в мире остаются США - там зафиксировано 1 309 541 случаев.

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