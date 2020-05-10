Количество инфицированных Covid-19 превысило 4 млн

Почти 280 тыс. человек в мире погибли от Covid-19. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 10 мая во мире зафиксировано 4 025 175 случаев заражения коронавируса. Погибло 279 329 человек.

В то же время, по данным Университета Джона Хопкинса, 1 376 002 больных выздоровели.

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Абсолютным лидером по количеству зараженных в мире остаются США - там зафиксировано 1 309 541 случаев. В пятерку наиболее пострадавших стран входят Испания (223 578), Италия (218 268), Великобритания (216 525) и Россия (198 676).

Від Covid-19 за кордоном померли 8 українців. Вилікувалися 63 громадянина України. Зокрема, 22 українця вилікувались у Греції, 6 – у Польщі, 5 – в Іспанії. Продовжують боротися з хворобою в Італії – 121 людина. Також 6 українців хворіють на Covid-19 у Чехії, 4 – у Німеччині, 3 – в Австрії, по 2 – у США та Швеції.