Канцлер Австрии выступил против афганских беженцев в Европе

Курц давно придерживается жесткого подхода к вопросам миграции. Фото: Reuters

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что любую волну миграции следует решать в соседних с Афганистаном странах. Об этом сообщает УНН.

Выступая во время визита в Белград после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем, Курц заявил, что потенциальной волны мигрантов в сторону Европы не должно быть.

"Мы убеждены, что о людях, покидающих Афганистан, нужно заботиться в соседних странах. Вот почему мы находимся в контакте со странами региона... и не должно случиться так, что они отправятся в Европу", - отметил канцлер Курц.

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Тысячи мигрантов с Ближнего Востока, Африки и Азии "застряли" в Сербии и соседних странах, расположенных на так называемом балканском маршруте миграции в Западную Европу. Курц давно придерживается жесткого подхода к вопросам миграции.

Германия эвакуировали из Афганистана сотрудников организаций ЕС и НАТО, журналистов, правозащитников и других лиц, которые нуждаются в защите. Среди эвакуированных афганцев оказались террористы и потенциальные преступники.