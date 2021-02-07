Канцлер Австрии может сделать прививку российской вакциной

Курц готов начать изготовление российской вакцины. Фото: Reuters

Канцлер Австрии Себастьян Курц хочет, чтобы в стране производили российскую и китайскую вакцины после того, как обе будут одобрены.

"Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Так же, как для производителей из других стран", - сказал Курц в интервью Welt am Sonntag.

"Речь идет о том, чтобы получить как можно больше безопасной вакцины как можно скорее - независимо от того, кем она была разработана", - подчеркнул Курц.

Он готов сделать прививки вакцинами Sputnik V или китайским препаратом.

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"Да, если вакцины будут одобрены в Европе. Вакцины - это об эффективности, безопасности и доступности, а не о геополитических битвах", - добавил Курц.

Российские СМИ, связанные с Кремлем, проводят информационную кампанию в странах Латинской Америки и Восточной Европы, направленную на дискредитацию американских вакцин от коронавируса Moderna i Pfizer и продвижение российской вакцины Sputnik V.